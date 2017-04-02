Не до сміху - платити за газ доведеться більше
2 квітня 2017, 01:50
Українці вже відсьогодні отримуватимуть нові платіжки за газ. Відтепер куб палива коштуватиме шість гривень, та додатково необхідно буде сплатити абонентську плату. І це незалежно - користувались ви газом чи ні. Раніше ми сплачували лише за обсяг використаного палива.
Нова сума залежатиме від регіону, наявності лічильника та його типу. Наприклад, до першого квітня родина з трьох людей, що користується газовою плитою і не має лічильника, сплачувала трохи більше 90 гривень на місяць, а тепер доведеться викласти близько 80 гривень за газ і ще 44 за абонплату. Фактично ціна виросте на третину.
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