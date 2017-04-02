Небачена повінь затопила схід Австралії

Втопилися під час небувалої повені! В Австралії ліквідують наслідки рекордного циклону та шукають зниклих без вісти. Від негоди постраждали десятки тисяч родин. Уже тиждень деякі райони залишаються без світла та зв'язку. Вулицями плавають акули, а на гумові чоботи та човни - небувалий попит!

Водяний апокаліпсис - на зміну руйнівному циклону. Схід Австралії пішов під воду. Автомобілі, які не встигли евакуювати з доріг, намертво застрягли в гігантських калюжах. Основним видом транспорту стали моторні, гумові човни й байдарки з каное. Озброївшись веслами, австралійці рятують дітей, домашніх тварин і документи.