На Черкащині зоозахисники масштабно стерилізують безпритульних тварин

Аби вирішити проблему бездомних тварин, зооволонтери приїхали до Канева. Тут протягом двох тижнів безпритульних Шариків і Бобиків безкоштовно стерилізуватимуть, вакцинуватимуть від сказу та чипуватимуть.

Стерилізація - нині єдиний метод гуманного вирішення проблеми безпритульних тварин. Адже лише за приблизними підрахунками, за рік пара собак може народити 16 цуценят. За два роки вони разом із потомством приведуть 128 цуценят, а за три роки кількість вуличних тварин збільшиться на півтисячі. Такі операції зі стерилізації проводять навіть у мобільних пунктах.