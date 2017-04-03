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Працівника прокуратури Тернопільської області підозрюють у вбивстві

3 квітня 2017, 17:10
Працівника прокуратури Тернопільської області підозрюють у вбивстві

На Рівненщині застрелили адвоката, екс-кандидата на посаду Дубенського міського голови - Віту Шаблій. Її ж чоловіка, колишнього очільника обласної міліції, - тяжко поранили. В'ячеслав Чайка житиме, якщо не буде ускладнень після оперативного втручання. Такі обережні прогнози медиків. Нині чоловік у реанімації. Приходить до тями.

Одна з куль потрапила жінці у скроню. Шансів вижити у неї не було. А ось В'ячеслав боровся із нападником і впізнав його. Стверджує: то його старший син.

29-річний Ігор Чайка працює прокурором прокуратури Тернопільської області. Чоловік одружений, має сина та мешкає у Тернополі. Нині його розшукує поліція. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Убийства

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