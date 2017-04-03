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На Кіровоградщині затримали банду, що пограбувала й катувала вінницьку підприємницю

3 квітня 2017, 19:16
На Кіровоградщині затримали банду, що пограбувала й катувала вінницьку підприємницю

До квартири своєї жертви четверо нелюдів удерлися вранці, коли жінка збиралася на роботу. Бідолашну зв'язали скотчем, погрожували пістолетом, довго били. Зрештою, жінка віддала заощадження. Нападники забрали більше 200 тисяч гривень, понад 12 тисяч доларів, мобільні телефони й золоті прикраси. Після цього - втекли. Майже цілу годину бідолашна намагалася звільнитися. Зрештою крики про допомогу почули сусіди й викликали поліцію.

Після кількох місяців пошуків злочинців затримали. Зараз всі четверо в ізоляторі тимчасового тримання, їм оголошена підозра у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 КК України, за який передбачена міра покарання від 8 до 15 років позбавлення волі.

Драки и насилие, Ограбления

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