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Сотні людей вийшли на мітинг у центрі Черкас з вимогою відновити роботу заводу "Азот"

3 квітня 2017, 20:08
Сотні людей вийшли на мітинг у центрі Черкас з вимогою відновити роботу заводу "Азот"

Збільшення цін на продукти щонайменше на 12 відсотків, підвищення курсу долара, занепад хімічної галузі та дефіцит продовольства - такими можуть бути наслідки простою підприємств із виробництва хімдобрив. З вимогою відновити їхню роботу сьогодні вийшли на мітинг працівники черкаського "Азоту". Через брак газу вже майже місяць не працюють три гіганти хімічної промисловості в Черкасах, Рівному і Сєвєродонецьку. Через це тисячі людей можуть залишитися без роботи, а сільсько-господарські виробники без добрив згодом зазнають мільярдних збитків.

Черкаський, Сєвєродонецький та Рівненський "Азоти" зупинились наприкінці минулого року. Усе через те, що в Україну почали завозити добрива за демпінговими цінами із Росії. Українські підприємства звернулись до чиновників із вимогою ввести мито на такі поставки. Ті спочатку дослухались, а потім скасували своє рішення. Це і вивело людей на акцію протесту.

Общество

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