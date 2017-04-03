Жахіття у Швеції: там перекинувся автобус зі школярами

Внаслідок ДТП троє дітей загинули, шестеро дістали тяжких поранень. Ще 31 людина - травмовані. Загалом, в автобусі їхали 59 пасажирів. Зокрема, шестеро дорослих, один водій, решта - школярі-восьмикласники. Вони їхали в гори.

Відомо, що автобус вилетів із траси, перекинувся й опинився в кюветі. Причини ж аварії поки невідомі, зіткнення з іншими автомобілями не було. Дорожні й погодні умови також були хорошими. На місце аварії прибули сім медичних команд, два рятувальні і один поліцейський гелікоптери. Поранених вже доправили до лікарень.