Жахіття у Швеції: там перекинувся автобус зі школярами
3 квітня 2017, 22:13
Внаслідок ДТП троє дітей загинули, шестеро дістали тяжких поранень. Ще 31 людина - травмовані. Загалом, в автобусі їхали 59 пасажирів. Зокрема, шестеро дорослих, один водій, решта - школярі-восьмикласники. Вони їхали в гори.
Відомо, що автобус вилетів із траси, перекинувся й опинився в кюветі. Причини ж аварії поки невідомі, зіткнення з іншими автомобілями не було. Дорожні й погодні умови також були хорошими. На місце аварії прибули сім медичних команд, два рятувальні і один поліцейський гелікоптери. Поранених вже доправили до лікарень.
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