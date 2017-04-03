Майже півсотні дітей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії

Колумбія в жалобі після страшного, смертоносного зсуву ґрунту. Лихо сталося напередодні. Серед загиблих - майже півсотні дітей! Такі оновлені дані рятувальників. Загалом, вже відомо про 254 жертви та дві сотні поранених.

Лихо сталося вночі, коли багато людей спали, - потоки землі і каміння накрили цілі квартали міста Мокоа. Місто Мокоа розташоване в передгір'ї Центральних Кордильєр, біля однойменної річки на висоті понад 700 метрів над рівнем моря. Тут завжди була загроза сходження селі. Втім катастроф такого масштабу місцеві не пригадують.