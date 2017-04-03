Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 4 квітня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Катастрофи

Вибрати дату
RSS

Майже півсотні дітей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії

3 квітня 2017, 23:14
Майже півсотні дітей загинули внаслідок зсуву ґрунту в Колумбії

Колумбія в жалобі після страшного, смертоносного зсуву ґрунту. Лихо сталося напередодні. Серед загиблих - майже півсотні дітей! Такі оновлені дані рятувальників. Загалом, вже відомо про 254 жертви та дві сотні поранених.

Лихо сталося вночі, коли багато людей спали, - потоки землі і каміння накрили цілі квартали міста Мокоа. Місто Мокоа розташоване в передгір'ї Центральних Кордильєр, біля однойменної річки на висоті понад 700 метрів над рівнем моря. Тут завжди була загроза сходження селі. Втім катастроф такого масштабу місцеві не пригадують.

Катастрофы

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab