Хронологія справжнього пекла в пітерській підземці

Кривавий понеділок у Санкт-Петербурзі. Там кілька годин тому в метро рвонула потужна бомба. Нині повідомляють про десятьох загиблих людей, близько 40 пасажирів постраждали. Камера відеоспостереження зафіксувала ймовірного терориста.



У Санкт-Петербурзі оголосили триденну жалобу. Після трагедії заходи безпеки посилили у петербурзькому аеропорту "Пулково". Та розклад рейсів не змінювали. Посилено патрулюють і московську підземку.