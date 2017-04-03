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Хронологія справжнього пекла в пітерській підземці

3 квітня 2017, 23:43
Хронологія справжнього пекла в пітерській підземці

Кривавий понеділок у Санкт-Петербурзі. Там кілька годин тому в метро рвонула потужна бомба. Нині повідомляють про десятьох загиблих людей, близько 40 пасажирів постраждали. Камера відеоспостереження зафіксувала ймовірного терориста.

У Санкт-Петербурзі оголосили триденну жалобу. Після трагедії заходи безпеки посилили у петербурзькому аеропорту "Пулково". Та розклад рейсів не змінювали. Посилено патрулюють і московську підземку.

Здоровье, Катастрофы, Общество, Убийства

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