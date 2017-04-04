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У столичному метро посилили заходи безпеки

4 квітня 2017, 00:48
У столичному метро посилили заходи безпеки

У зв'язку з вибухом у Санкт-Петербурзі посилили заходи безпеки в Київському метрополітені. Гостей та мешканців столиці закликають бути пильними й поставитися до незручностей із розумінням.

За два з половиною роки столичне метро отримало більше 150 анонімних дзвінків про мінування підземки. Хвиля таких повідомлень активізувалася минулого тижня. Тому підземку постійно оглядають кінологи. І за будь-яких ознак загрози доступ на станції може бути перекритий.

Общество

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