У столичному метро посилили заходи безпеки
4 квітня 2017, 00:48
У зв'язку з вибухом у Санкт-Петербурзі посилили заходи безпеки в Київському метрополітені. Гостей та мешканців столиці закликають бути пильними й поставитися до незручностей із розумінням.
За два з половиною роки столичне метро отримало більше 150 анонімних дзвінків про мінування підземки. Хвиля таких повідомлень активізувалася минулого тижня. Тому підземку постійно оглядають кінологи. І за будь-яких ознак загрози доступ на станції може бути перекритий.
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4.04.2017, 06:48
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4.04.2017, 05:50