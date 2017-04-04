Нові подробиці стрілянини на Рівненщині

На Рівненщині застрелили екс-кандидата на посаду Дубенського міського голови - Віту Шаблій. Її чоловіка, колишнього очільника обласної міліції - тяжко поранили! У холоднокровній розправі над родиною підозрюють працівника прокуратури Тернопільської області! Що ще вдалося з'ясувати слідчим та чому скоїли кривавий злочин?

Син випустив у рідного батька та мачуху всю обойму. На місці трагедії правоохоронці знайшли вісім гільз, а пістолета поки не виявили. У таку жорстокість сусіди просто не можуть повірити.