П'ятирічне слідство на Львівщині визнало провину лікаря у смерті жінки

На Львівщині суд визнав винним у смерті породіллі гінеколога. Покарання для лікарки - два роки обмеження волі.



Слідство тривало 5 років! Мати померлої жінки припускає, що справу навмисно затягували, аби сплив термін давності. І ось нарешті суд визнав гінеколога Наталію Левчук винною у службовому недбальстві, яке призвело до смерті породіллі. Лікарю присудили 2 роки обмеження волі. Утім, медика одразу звільнили.