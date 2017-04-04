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П'ятирічне слідство на Львівщині визнало провину лікаря у смерті жінки

4 квітня 2017, 04:52
П'ятирічне слідство на Львівщині визнало провину лікаря у смерті жінки

На Львівщині суд визнав винним у смерті породіллі гінеколога. Покарання для лікарки - два роки обмеження волі.

Слідство тривало 5 років! Мати померлої жінки припускає, що справу навмисно затягували, аби сплив термін давності. І ось нарешті суд визнав гінеколога Наталію Левчук винною у службовому недбальстві, яке призвело до смерті породіллі. Лікарю присудили 2 роки обмеження волі. Утім, медика одразу звільнили.

Здоровье, Служебные преступления, Суды

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