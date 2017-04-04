Психлікарню для вбивць у Дніпрі планують ліквідувати

У Дніпрі можуть ліквідувати єдину в Україні психіатричну лікарню з особливо суворим режимом. У ній проходять реабілітацію майже сім сотень пацієнтів, засуджених за тажкі злочини, зокрема, вбивства. Головна причина закриття закладу - порушення прав людини. Де ж лікуватимуть небезпечних хворих?

За часів СРСР вона мала статус республіканської. Нині ж це єдина на всю Україну психіатрична лікарня з суворим наглядом. Заклад побудували майже 50 років тому. Та нині його можуть ліквідувати. Про це заявила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.