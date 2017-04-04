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Мотошвидка - альтернатива допомоги при дорожніх заторах

4 квітня 2017, 06:48
Мотошвидка - альтернатива допомоги при дорожніх заторах

Автомобільні затори в Києві вбивають людей! Більшість водіїв, які стоять у тиснявах, так і не навчилися пропускати спецмашини, навіть із сиреною! Тож інколи медики їдуть на термінові виклики, коли дорога кожна хвилина, годинами! Про безвідповідальність водіїв та можливі варіанти вирішення проблеми.

У розвинених країнах через затори люди не помирають. Там і мотошвидкі працюють уже давно, і водійська культура на більш високому рівні, ніж у нас.

Здоровье, Общество

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