Мотошвидка - альтернатива допомоги при дорожніх заторах

Автомобільні затори в Києві вбивають людей! Більшість водіїв, які стоять у тиснявах, так і не навчилися пропускати спецмашини, навіть із сиреною! Тож інколи медики їдуть на термінові виклики, коли дорога кожна хвилина, годинами! Про безвідповідальність водіїв та можливі варіанти вирішення проблеми.



У розвинених країнах через затори люди не помирають. Там і мотошвидкі працюють уже давно, і водійська культура на більш високому рівні, ніж у нас.