Нова історія Ромео та Джульєти! У Великій Британії в один день пішла з життя пара, що разом прожила 71 рік. Вони одружилися, коли Вілфу було 18, а його коханій Вірі - 16. Відтоді подружжя Расселів не розлучалося.

Проте, рік тому чоловік занедужав. А вже згодом погіршилося здоров'я і в його дружини. Вони лежали в різних лікарнях. Та коли серце Вілфа зупинилося, через чотири хвилини - з іменем чоловіка на вустах - померла й його кохана.