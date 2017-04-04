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У Великій Британії в один день пішла з життя пара, що разом прожила 71 рік

4 квітня 2017, 07:32
У Великій Британії в один день пішла з життя пара, що разом прожила 71 рік

Нова історія Ромео та Джульєти! У Великій Британії в один день пішла з життя пара, що разом прожила 71 рік. Вони одружилися, коли Вілфу було 18, а його коханій Вірі - 16. Відтоді подружжя Расселів не розлучалося.

Проте, рік тому чоловік занедужав. А вже згодом погіршилося здоров'я і в його дружини. Вони лежали в різних лікарнях. Та коли серце Вілфа зупинилося, через чотири хвилини - з іменем чоловіка на вустах - померла й його кохана.

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