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Знайшли вбивць таксиста в Кропивницькому

4 квітня 2017, 13:09
Знайшли вбивць таксиста в Кропивницькому

Зв'язок із чоловіком зник три дні тому. Та згодом на виїзді з міста знайшли його авто, а в ньому, в багажнику, закривавлене покалічене тіло власника. Розправу скоїли останні клієнти шофера - 15-річний підліток та його старший приятель. Нападники зізнались: хотіли забрати машину, тому і вбили власника. Та потім - злякалися. Щоби приховати сліди, відвезли авто з тілом якнайдалі, а свій одяг спалили.

За місцем їх проживання проведено обшуки, вилучено речові докази - залишки спаленого одягу та ніж, яким, ймовірно, були нанесені тілесні ушкодження.

Убийства

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