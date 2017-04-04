Знайшли вбивць таксиста в Кропивницькому

Зв'язок із чоловіком зник три дні тому. Та згодом на виїзді з міста знайшли його авто, а в ньому, в багажнику, закривавлене покалічене тіло власника. Розправу скоїли останні клієнти шофера - 15-річний підліток та його старший приятель. Нападники зізнались: хотіли забрати машину, тому і вбили власника. Та потім - злякалися. Щоби приховати сліди, відвезли авто з тілом якнайдалі, а свій одяг спалили.

За місцем їх проживання проведено обшуки, вилучено речові докази - залишки спаленого одягу та ніж, яким, ймовірно, були нанесені тілесні ушкодження.