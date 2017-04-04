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На Житомирщині селяни знайшли у полі мерця!

4 квітня 2017, 16:15
На Житомирщині селяни знайшли у полі мерця!

Моторошна знахідка: в полі, поблизу села Зарічан на Житомирщині місцеві мешканці натрапили на мерця! Люди одразу викликали правоохоронців. Поліцейські оглянули тіло. Чоловік помер від сильного удару по голові.

Копи швидко відтворили останній день із життя загиблого. Виявилося, що він зустрічався зі знайомим. Увечері вони випили по чарці й почали з'ясовувати стосунки. Зчинилася бійка. Тоді загиблий і дістав смертельної рани. Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує ув'язнення терміном до 15 років.

свідок, Убийства

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