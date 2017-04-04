Нагадати пароль | Реєстрація
Неділя, 21 травня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Афери

Вибрати дату
RSS

Зухвалий аферист ледь не вбив бабцю, яка вивела його на чисту воду

4 квітня 2017, 17:25
Зухвалий аферист ледь не вбив бабцю, яка вивела його на чисту воду

Пенсіонерці подзвонив невідомий чоловік і, представившись працівником поліцїї, сказав, що її син потрапив у ДТП. Для вирішення питання необхідно сплатити суму в 6 тисяч гривень. Старенька навіть не вагалася. Синовому рятівникові назвала адресу, призначила зустріч й подалася збирати гроші. Лише за кілька годин після розмови з псевдокопом пенсіонерка зметикувала зателефонувати синові.

На той момент шахрай вже був у дорозі, бо за грошима до невеличкого вінницького села подався на таксі просто з Білої Церкви. Почувши в телефоні бабцині сварки, мовляв та розкрила його аферу, не на жарт розлютився, але назад повертати не став. Доїхав за вказаною адресою і вскочив до оселі пенсіонерки. Погрожуючи ножем, примусив віддати гроші і зник. Оговтавшись від шоку, бабця викликала поліцію. Нині 41-річний кримінальник у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання.

Аферы, Драки и насилие, Ограбления, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Фільм "Недоторкані"
Фільм "Недоторкані"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab