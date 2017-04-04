Зухвалий аферист ледь не вбив бабцю, яка вивела його на чисту воду

Пенсіонерці подзвонив невідомий чоловік і, представившись працівником поліцїї, сказав, що її син потрапив у ДТП. Для вирішення питання необхідно сплатити суму в 6 тисяч гривень. Старенька навіть не вагалася. Синовому рятівникові назвала адресу, призначила зустріч й подалася збирати гроші. Лише за кілька годин після розмови з псевдокопом пенсіонерка зметикувала зателефонувати синові.

На той момент шахрай вже був у дорозі, бо за грошима до невеличкого вінницького села подався на таксі просто з Білої Церкви. Почувши в телефоні бабцині сварки, мовляв та розкрила його аферу, не на жарт розлютився, але назад повертати не став. Доїхав за вказаною адресою і вскочив до оселі пенсіонерки. Погрожуючи ножем, примусив віддати гроші і зник. Оговтавшись від шоку, бабця викликала поліцію. Нині 41-річний кримінальник у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання.