Шестирічна дівчинка випала з вікна третього поверху в Маріуполі

Напередодні ввечері її ненька пішла на роботу, а дитину залишила вдома одну. Доглядати за малою повинна була бабуся, але вона так і не приїхала. Якоїсь миті дівчинці стало страшно, й вона вирішила розшукати матір. Дверей відчинити мала не змогла, тож полізла на вулицю через вікно і впала. Так цілу ніч і пролежала під вікнами будинку, поки її прохання про допомогу о 5-й ранку не почув поліцейський, який обходив територію під час чергування.

На диво, падіння з 6-метрової висоти минулося для дитини без тяжких травм. Нині з матір'ю дівчинки працюють правоохоронці.