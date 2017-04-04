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Шестирічна дівчинка випала з вікна третього поверху в Маріуполі

4 квітня 2017, 18:32
Шестирічна дівчинка випала з вікна третього поверху в Маріуполі

Напередодні ввечері її ненька пішла на роботу, а дитину залишила вдома одну. Доглядати за малою повинна була бабуся, але вона так і не приїхала. Якоїсь миті дівчинці стало страшно, й вона вирішила розшукати матір. Дверей відчинити мала не змогла, тож полізла на вулицю через вікно і впала. Так цілу ніч і пролежала під вікнами будинку, поки її прохання про допомогу о 5-й ранку не почув поліцейський, який обходив територію під час чергування.

На диво, падіння з 6-метрової висоти минулося для дитини без тяжких травм. Нині з матір'ю дівчинки працюють правоохоронці.

Несчастные случаи, свідок

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