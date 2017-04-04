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Зоозахисники влаштували мітинги по містах України з вимогою прийняти закон про посилення покарання за знущання з тварин

4 квітня 2017, 19:35
Зоозахисники влаштували мітинги по містах України з вимогою прийняти закон про посилення покарання за знущання з тварин

Зоозахисники та волонтери по всій Україні вийшли на мітинг. Активісти вимагають у депутатів прийняти законопроект, який передбачає гуманне ставлення до чотирилапих та посилення покарання за знущання над тваринами.

Активісти також запевняють: якщо парламентарі не проголосують за те, щоб садистів садовили в тюрму, будуть влаштовувати ще більші мітинґи.

Прочее, свідок

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