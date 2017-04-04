На Донеччині школяр зімітував власне викрадення, щоб прогуляти уроки
4 квітня 2017, 21:51
На Донеччині 12-річний хлопчина вирішив замість уроків скоротати час веселіше. Аби батьки потім не сварилися, Павло просив свою подругу зателефонувати й повідомити родину, що його викрали. Наполохана мама школяра одразу подзвонила до поліції.
Правоохоронці почали прочісувати місто Мирноград і знайшли вигадника в одному з дворів, він собі спокійно гуляв. Прогулянка для Павла закінчилася у відділку поліції, де вже була розлючена мати. Тепер на школяра чекає прочуханка, а на його батьків - чималий штраф.
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