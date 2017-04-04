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Малюк у столиці ледь не загинув через незакріплені грати та несправний ліфт

4 квітня 2017, 22:40
Малюк у столиці ледь не загинув через незакріплені грати та несправний ліфт

У Києві на голову немовляті впали металеві ґрати. Інцидент стався в під'їзді, коли мати з дитиною поверталася з прогулянки. Через несправність ліфта жінка на хвилину залишила маля, аби завезти додому візок. Цієї миті і сталося лихо.

Сусіди запевняють - винен ЖЕК. Адже не раз зверталися до комунальників, щоби ті закріпили ґрати. Про халатність, що ледь не стала причиною смерті дитини.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления

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