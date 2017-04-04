Прокурор, котрий розстріляв батька та мачуху, прийшов до поліції

Тернопільський прокурор Ігор Чайка, якого підозрюють у розстрілі мачухи та рідного батька, сам прийшов до правоохоронців. За неофіційною інформацією, своєї вини він не визнає і називає жорстоку розправу - перевищенням міри необхідної самооборони.

Але після злочину чоловік утік, і його оголосили в розшук. За скоєне прокурору загрожує довічне ув'язнення. Адже 43-річна жінка внаслідок тяжких поранень померла, а її чоловік - у реанімації. Причиною нападу слідчі попередньо називають війну родини за будинок.