Собаки, металошукачі та камери - столичне метро готується до Євробачення

У Київському метро значно посилять заходи безпеки. Зокрема, постійно проводитимуть огляди станцій. Задля безпеки громадян працюватимуть металошукачі та кінологи.

Вже зараз підземку охороняють понад сотня поліцейських. Проте, вже незабаром їхня кількість збільшиться до кількох тисяч. І такі заходи пов'язані не лише з терактом у Санкт-Петербурзі, а й з проведенням у Києві пісенного конкурсу Євробачення.