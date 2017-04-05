Лікарі не радять Кім Кардашьян народити ще одну дитину
5 квітня 2017, 04:47
Зірковій Кім Кардашьян заборонили народжувати третю дитину. Днями теледіву засмутили лікарі, заявивши, що нова вагітність їй протипоказана. Кім дуже засмутилася, але все ж взяла себе в руки й запропонувала чоловікові - Каньє Весту - почати шукати сурогатну матір.
Нагадаю, ще півтора роки тому акторка, яка тоді виношувала другу дитину, зізналася, що їй достатньо двох дітей - обидві вагітності пройшли дуже тяжко.
-
5.04.2017, 05:42
-
5.04.2017, 03:50
-
5.04.2017, 02:55