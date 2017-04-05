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Лікарі не радять Кім Кардашьян народити ще одну дитину

5 квітня 2017, 04:47
Лікарі не радять Кім Кардашьян народити ще одну дитину

Зірковій Кім Кардашьян заборонили народжувати третю дитину. Днями теледіву засмутили лікарі, заявивши, що нова вагітність їй протипоказана. Кім дуже засмутилася, але все ж взяла себе в руки й запропонувала чоловікові - Каньє Весту - почати шукати сурогатну матір. 

Нагадаю, ще півтора роки тому акторка, яка тоді виношувала другу дитину, зізналася, що їй достатньо двох дітей - обидві вагітності пройшли дуже тяжко.

Здоровье, свідок

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