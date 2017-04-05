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Депутат-вбивця повернеться за грати

5 квітня 2017, 05:42
Депутат-вбивця повернеться за грати

Повертається до в'язниці скандальний колишній депутат Віктор Лозинський. Він має досидіти термін, який не відбув. А це один рік та 11 місяців. Про це заявив Генеральний прокурор України.

Екс-парламентаря у 2010 засудили до 15 років ув'язнення - за вбивство мешканця Кіровоградської області. Пізніше термін скоротили до 10 років. Однак згодом Лозинського достроково звільнили за гарну поведінку. Але прокуратура вирішила оскаржити це рішення. І от сьогодні вищий спецсуд його задовольнив. Тож тепер депутата  знову можуть заарештувати.

свідок, Суды, Убийства

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