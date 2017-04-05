Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 5 квітня 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Інше

Вибрати дату
RSS

Харківські полісмени врятували пенсіонера від самогубства

5 квітня 2017, 06:48
Харківські полісмени врятували пенсіонера від самогубства

У Харкові 85-річний пенсіонер хотів стрибнути з вікна другого поверху, аби скоїти самогубство. Проте, потім вирішив, що падіння з такої висоти не буде смертельним - тому накинув на шию ще й зашморг. Приготування чоловіка до загибелі помітили сусіди і викликали поліцію.

Копи приїхали вчасно. Спочатку вони вмовляли дідуся не стрибати. А потім силоміць затягли пенсіонера до квартири. Отямившись, старенький поскаржився, що почувається нікому не потрібним. Тому і наважився на відчайдушний крок.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab