Харківські полісмени врятували пенсіонера від самогубства
5 квітня 2017, 06:48
У Харкові 85-річний пенсіонер хотів стрибнути з вікна другого поверху, аби скоїти самогубство. Проте, потім вирішив, що падіння з такої висоти не буде смертельним - тому накинув на шию ще й зашморг. Приготування чоловіка до загибелі помітили сусіди і викликали поліцію.
Копи приїхали вчасно. Спочатку вони вмовляли дідуся не стрибати. А потім силоміць затягли пенсіонера до квартири. Отямившись, старенький поскаржився, що почувається нікому не потрібним. Тому і наважився на відчайдушний крок.
-
5.04.2017, 07:36
-
5.04.2017, 05:42
-
5.04.2017, 04:47