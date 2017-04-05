Харківські полісмени врятували пенсіонера від самогубства

У Харкові 85-річний пенсіонер хотів стрибнути з вікна другого поверху, аби скоїти самогубство. Проте, потім вирішив, що падіння з такої висоти не буде смертельним - тому накинув на шию ще й зашморг. Приготування чоловіка до загибелі помітили сусіди і викликали поліцію.

Копи приїхали вчасно. Спочатку вони вмовляли дідуся не стрибати. А потім силоміць затягли пенсіонера до квартири. Отямившись, старенький поскаржився, що почувається нікому не потрібним. Тому і наважився на відчайдушний крок.