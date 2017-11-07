У Києві вандали залили цементом Вічний вогонь

У Києві невідомі залили цементом Вічний вогонь. Усе сталося біля Монумента Невідомому солдату у Парку Слави. Поліцейські мають відео з камер спостереження і намагаються з'ясувати особи вандалів. Злочинцям загрожує сім років за гратами.

Ще вчора біля пам'ятника було багато квітів, адже 6 листопада - День Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Відновлювальні роботи пам'ятника почалися одразу. Опівдні меморіал очистили від цементу. Вічний вогонь знову запалав. Столична влада вважає за справу честі - знайти злочинців та покарати публічно.