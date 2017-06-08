У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ

Об этом рассказала ее дочь Кристина Орбакайте. По ее словам, в конце мая 68-летняя певица обратилась к врачам. Дочь рассказывает: к ее матери даже прилетели медики из Лондона, чтобы проверить сердце и сосуды. Планировали сделать еще одно стентирование. Однако обошлось. Пугачева провела под наблюдением врачей всего несколько часов. К слову, о своем состоянии Примадонна несколько дней никому не рассказывала, даже родным.

Врачи говорят, сейчас ее здоровье - вне опасности. Певица чувствует себя лучше и даже поехала в отпуск в Юрмалу вместе с мужем Максимом Галкиным и двойнятами Лизой и Гарри.