В России люди снова массово отравились алкоголем

Сразу в двух областях из-за употребления метанола неизвестного происхождения погибли семь человек, в том числе несовершеннолетние. В Подмосковье в больнице Сергиева Посада умерли две женщины и мужчина. Еще девять человек - в реанимации. В Астраханской области врачи борются за жизнь трех подростков.

По факту отравления проводят проверки, а людей просят не употреблять спиртное. Напомним, последний раз массовое отравление настойкой боярышника в России, в декабре прошлого года, привело к гибели восьмидесяти человек.