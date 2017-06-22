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В России люди снова массово отравились алкоголем

22 июня 2017, 21:16
В России люди снова массово отравились алкоголем

Сразу в двух областях из-за употребления метанола неизвестного происхождения погибли семь человек, в том числе несовершеннолетние. В Подмосковье в больнице Сергиева Посада умерли две женщины и мужчина. Еще девять человек - в реанимации. В Астраханской области врачи борются за жизнь трех подростков.

По факту отравления проводят проверки, а людей просят не употреблять спиртное. Напомним, последний раз массовое отравление настойкой боярышника в России, в декабре прошлого года, привело к гибели восьмидесяти человек.

Здоровье, свідок

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