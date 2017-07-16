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В курортной местности Донетчины возникло озеро из фекалий

16 июля 2017, 03:20
В курортной местности Донетчины возникло озеро из фекалий

Экологическое бедствие в Донецкой области. В лесах Лиманского района образовалось озеро из фекалий. Местные жители в сливе нечистот обвиняют владельцев баз отдыха. Мол, те сбрасывают отходы где попало.

Между тем экологическая инспекция, которая проверила зону загрязнения, отчитывается - виновных уже нашли и даже наказали! За озеро из фекалий посреди леса виновные должны уплатить штраф. А это - 1700 гривен. Кроме того, водоем должны ликвидировать.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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