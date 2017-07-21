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В Бердянске в санатории отравились дети

21 июля 2017, 06:25
В Бердянске в санатории отравились дети

30 детей отравились во время отдыха в санатории Лазурном в Запорожье. Школьники приехали на отдых из Днепра. Смена началась еще 11 июля. И за это время большинство из 250 детей жаловались родителям на плохие условия и питание. И в конце концов трем десяткам детей стало плохо. Головная боль, тошнота, рвота.

Сейчас все больные под наблюдением медиков, они пытаются выяснить источник инфекции. А вот в областном совете уже заявили, что санаторий работал незаконно и был не готов для работы. Чиновники намерены обращаться в полицию, чтобы дирекция заведения отвечала перед законом.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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