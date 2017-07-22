Поехал на отдых, а попал в плен - в Киеве похитители 3 дня издевались над подозреваемым в краже

28-летний киевлянин, которого разыскивали за кражу, сам стал фигурантом уголовного дела. Двое мужчин назвались полицейскими, затолкали молодого человека в автомобиль и повезли его в один из частных домов. 3 суток издевались над ним и требовали выкуп - 30 тысяч долларов.

Подозреваемых задержали. Сейчас они в СИЗО. С места происшествия правоохранители изъяли оружие, телефоны и другие предметы. Копы открыли уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Максимум, что грозит похитителям, - 5 лет заключения.