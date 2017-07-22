Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 22 июля 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Поехал на отдых, а попал в плен - в Киеве похитители 3 дня издевались над подозреваемым в краже

22 июля 2017, 04:19
Поехал на отдых, а попал в плен - в Киеве похитители 3 дня издевались над подозреваемым в краже

28-летний киевлянин, которого разыскивали за кражу, сам стал фигурантом уголовного дела. Двое мужчин назвались полицейскими, затолкали молодого человека в автомобиль и повезли его в один из частных домов. 3 суток издевались над ним и требовали выкуп - 30 тысяч долларов.

Подозреваемых задержали. Сейчас они в СИЗО. С места происшествия правоохранители изъяли оружие, телефоны и другие предметы. Копы открыли уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Максимум, что грозит похитителям, - 5 лет заключения.

Драки и насилие, Ограбления, Покушения, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Правда жизни. Профессии.
Правда жизни. Профессии.
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab