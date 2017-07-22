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На Полтавщине построили первую в Украине систему замедления дорожного движения

22 июля 2017, 02:26
На Полтавщине построили первую в Украине систему замедления дорожного движения

Техническую новинку уже установили в городе Лохвице. Это специальные инженерные конструкции, которые заставляют водителей уменьшить скорость на въездах в населенные пункты. Благодаря таким мерам безопасности проехать ограничители движения со скоростью более 60 километров в час - невозможно.

В отличие от распространенных в Украине "лежачих полицейских", такая система не ломает автомобили и не создает неудобств для пассажиров. За 3 года Укравтодор планирует установить такие конструкции на опасных участках дорог по всей Украине.

Общество, Прочее, свідок

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