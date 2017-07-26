Грабитель-неудачник застрял в вентиляционном окне

Во Львове двое сообщников залезли обокрасть чужой подвал, но выбраться не смогли. Шум услышали жильцы дома и заблокировали грабителей. Один из них пытался убежать от разгневанных людей через вентиляционное окно подвала, но застрял! Для надежности жители связали ему руки проволокой.

В таком виде его и увидели полицейские, которые приехали по вызову. В подвале задержали еще одного горе-грабителя, которого тоже караулили жильцы дома. Воры так ничего и не украли, впрочем будут отвечать перед законом за попытку кражи.