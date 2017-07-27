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Стала известна вероятная причина массового отравления людей в санатории на Ивано-Франковщине

27 июля 2017, 03:05
Стала известна вероятная причина массового отравления людей в санатории на Ивано-Франковщине

Почти полсотни отдыхающих с острым энтероколитом, поносом, болью в животе, температурой и рвотой лежат в Верховинской районной больнице. Всем немедленно провели детоксикацию. У большинства госпитализированных - это легкое состояние. Несколько человек имели состояние средней тяжести при поступлении, сейчас - состояние удовлетворительное.

Все отравившиеся отдыхали в одном санатории на Ивано-Франковщине. В Госпродпотребслужбе конечно заподозрили нарушение в столовой. Руководитель учреждения Роман Гурский заявил, что в обследованном заведении не обнаружили ни санитарных книжек, ни разрешений и сертификатов, и само предприятие не зарегистрировано как оператор, что может кормить людей. Но директор базы отдыха все обвинения отрицает. И другие туристы говорят, что питаются охотно. На самом деле отравились отдыхающие тортом, который сделали собственноручно!

Такой версии придерживаются и полицейские. Говорят, что изъяли в комнатах пострадавших электропечь и остатки пищи.

Между тем пациентам становится лучше, уже скоро 25 человек выпишут из больницы. Но после такого отравления кулинары-любители диеты должны придерживаться очень долго.

Здоровье, свідок

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