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Как не привезти с экзотического курорта вместе с загаром страшные болезни

6 августа 2017, 05:36
Как не привезти с экзотического курорта вместе с загаром страшные болезни

От этой болезни у детей отпадают ногти, тело покрывается язвами. И лекарств - нет. Украинцы с отдыха в Турции привозят опасный вирус - Коксаки. Что это за болезнь, отменять ли туры на море и идет ли речь об эпидемии?

Желтая лихорадка, Денге, Эбола, Марбург, Ласли - летальные вирусные инфекции, которые тоже могут приехать с вами с отдыха на курортах тропиков и Африки. Прежде чем отправляться туда, врачи обязательно советуют делать прививки. А страховщики - покупать полис, где включены расходы на амбулаторное и стационарное лечение. Самая действенная профилактика - тщательно мыть руки, не контактировать с незнакомцами, если замечаете сыпь на теле, не гладить бездомных животных, не покупать еду со стихийных рынков.

Здоровье, свідок

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