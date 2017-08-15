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Юбилейным пассажиром столичного аэропорта стал трехлетний мальчик

15 августа 2017, 06:13
Юбилейным пассажиром столичного аэропорта стал трехлетний мальчик

Миллионного пассажира сегодня встречали в аэропорту Киев. Им оказался 3-летний мальчик, который вместе с родителями летел на отдых на Кипр.

Второй год подряд международной аэропорт Киев устраивает сюрпризы своим пассажирам. И приветствует миллионного гостя. В этом году маленькому Глебу подарили сертификат на бесплатный перелет, ужин в ресторане и услугу упрощенного прохождения всех видов контроля. Но мальчик, кажется, безразличен к таким презентам. Он уже подружился с игрушками-Миньонами и увлекся надувными шариками.

Общество, свідок

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