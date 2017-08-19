Возможно ли получить компенсацию за нерайский отдых и как это сделать

Испорченный отпуск. Житель Житомира вместе с семьей приехал на отдых в 5-звездочную гостиницу, а там увидел обшарпанные стены и сплошную грязь.



Грязная мебель, мухи в еде и напитках и персонал, игнорирующий все жалобы отдыхающих. Поэтому Олег обратился к туроператору с просьбой заменить отель. Альтернативу ему предложили, но с доплатой - в почти 30 тісяч гривен. Ошеломленный такой наглостью мужчина начал выкладывать в сеть фотографии полной антисанитарии в отеле. В ответ получил угрозы от директора 5-звездного заведения.