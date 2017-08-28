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В Харькове 10-летнего парня ударило током на крыше вагона поезда

28 августа 2017, 17:00
В Харькове 10-летнего парня ударило током на крыше вагона поезда

Ребенок в реанимации после поражения электрическим током и падения с высоты. У мальчика электротравма, рваная рана тела и ушиб селезенки. За его жизнь борются врачи.

Трагедия произошла накануне вечером. Компания подростков играла на железной дороге - на второстепенной станции Залютино. Ребята вскарабкались вверх и бегали по крыше грузовых вагонов, стоявших на путях. Одного из школьников ударило током - это был так называемый разряд электродуги. После удара парень упал на землю с несколькометровой высоты.

Где в это время были сотрудники железнодорожной станции, пока неизвестно. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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