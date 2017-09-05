В ставке Гитлера "Вервольф" в Винницкой области реконструкторы воссоздали события 1944 года

Кровавое прошлое ожило в Винницкой области, в ставке Гитлера "Вервольф" - снова ожесточенные бои. Там реконструкторы воссоздали события 1944 года. В следующем году они снова соберутся на этом же месте. Потому что, говорят, это стало уже доброй традицией.

После боевых действий всем желающим устроили экскурсию военными лагерями. Это возможность рассмотреть быт армейцев, их оружие и вдоволь нафотографироваться.