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Черную вдову, которая травила мужчин цианидом, казнят в Японии.

8 ноября 2017, 12:08
Черную вдову, которая травила мужчин цианидом, казнят в Японии.

Черную вдову, которая травила мужчин цианидом, приговорили к смертной казни и казнят в Японии. Пенсионерка находила жертв на сайте знакомств. Втершись в доверие, подсыпала яд в напитки. А до этого, умудрялась подписывать бумаги и переводила деньги со счета или страховки избранника на свое имя.

Японка украла около 9 миллионов долларов. Убила трех своих мужей. Четвертый выжил чудом. Но черная вдова все обвинения опровергает!

Здоровье, свідок, Убийства

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