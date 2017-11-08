Черную вдову, которая травила мужчин цианидом, казнят в Японии.

Черную вдову, которая травила мужчин цианидом, приговорили к смертной казни и казнят в Японии. Пенсионерка находила жертв на сайте знакомств. Втершись в доверие, подсыпала яд в напитки. А до этого, умудрялась подписывать бумаги и переводила деньги со счета или страховки избранника на свое имя.

Японка украла около 9 миллионов долларов. Убила трех своих мужей. Четвертый выжил чудом. Но черная вдова все обвинения опровергает!