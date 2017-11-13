В Киевской области задержали похитителей, которые 8 дней держали в плену 62-летнюю женщину

Восемь дней издевательств и пыток - ради выкупа в сто тысяч долларов. В Киевской области мужчины захотели «легких» денег и взяли в плен 62-летнюю женщину-врача. Ее похитили вместе с автомобилем. Впоследствии легковушку нашли на окраине столицы. Больше недели женщину держали в нечеловеческих условиях в подвале гаража. Все это время за ней ухаживала соучастница похищения. Воры постоянно шантажировали родных, требуя деньги.

А пока шли переговоры о выкупе, женщина страдала от жестоких побоев. В результате спецоперации полиции, пленницу освободили, а похитителей задержали. Пострадавшую осмотрели медики.