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В Америке продают унитаз за 100 тысяч долларов

14 ноября 2017, 11:03
В Америке продают унитаз за 100 тысяч долларов

Пожалуй, самый роскошный унитаз в мире создала американская художница Ильма Гор. С внешней стороны каждый сантиметр этого предмета сантехники, покрыт клочками элитного французского бренда сумок Луи Виттон. Внутри, он окрашен золотистой краской. И, кстати, вполне исправен, утверждает мастер эпатажа.

На это элитное произведение она потратила 20 тысяч долларов, а продать его планирует в пять раз дороже! Поэтому кто хочет заказать себе унитаз от почти Луи Виттона, то может сделать это на сайте одного из американских интернет-магазинов.

Курьезы, Общество, свідок

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