Пассажиры львовского трамвая переставили припаркованный на рельсах автомобиль

Во Львове пассажиры трамвая почувствовали себя настоящими стронгменами! Они собственноручно переставили припаркованную на рельсах машину! Какой-то недобросовестный водитель оставил свою легковушку так, что та мешал проезду. Водитель электротранспорта не растерялась, и попросила пассажиров выйти и убрать препятствие.

Расчищать путь взялись не только мужчины, но и женщины. Под четким командованием водительницы трамвая - все вместе переставили Жигули. К слову, такое во Львове происходит достаточно часто, из-за узких улиц и близкие к тротуару пути. А также из-за невнимательности водителей, которые паркуют свои машины прямо на рельсах.