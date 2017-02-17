Пенсионерку из Винницкой области оштрафовали за торговлю яблоками почти на 10 тысяч гривен!

В Винницкой области пенсионерка продавала на тротуаре яблоки из собственного сада и попала в настоящее долговое рабство. За несанкционированную торговлю фруктами женщина должна заплатить десять тысяч гривен штрафа и пени. Теперь с бабушки ежемесячно высчитывают значительную часть пенсии, чтобы погасить гигантский долг. А та боится, что к концу срока уплаты просто не доживет, потому что не за что жить!