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В Ровно родители строят учебный центр для своих особенных детей

22 марта 2017, 11:27
В Ровно родители строят учебный центр для своих особенных детей

Они - особенные, и очень обижаются, когда их называют больными! Сегодня - международный день человека с синдромом Дауна. Солнечные дети хотят учиться в школах и впоследствии иметь достойные профессии и зарабатывать деньги. Но сделать это в Украине практически невозможно. Потому что спеццентров, где особые детки могут научиться самым простым вещам, у нас крайне мало. И только благодаря родителям такое заведение вскоре должны открыть в Ровно.

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