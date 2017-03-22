В Ровно родители строят учебный центр для своих особенных детей

Они - особенные, и очень обижаются, когда их называют больными! Сегодня - международный день человека с синдромом Дауна. Солнечные дети хотят учиться в школах и впоследствии иметь достойные профессии и зарабатывать деньги. Но сделать это в Украине практически невозможно. Потому что спеццентров, где особые детки могут научиться самым простым вещам, у нас крайне мало. И только благодаря родителям такое заведение вскоре должны открыть в Ровно.