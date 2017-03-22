Венгерская община на Закарпатье собрала 64 тыс. подписей против языковых квот на телевидении

Настоящий языковой бунт на Закарпатье. Венгерская община собрала 64 тыс. подписей против языковых квот на телевидении. А письма передали главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю. Венгры инициировали сбор подписей о недопустимости сужения прав национальных меньшинств на пользование родным языком. Они утверждают, что подобные законопроекты провоцируют языковой раскол в стране, межэтническое противостояние и вражду. Документ должны передать Петру Порошенко на этой неделе. Напомним, 16 марта депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за языковые квоты на телевидении. "За" законопроект номер 53-13 проголосовали 244 нардепа. Документ предусматривает обязательную украинизацию 75% телеэфира