Неподалеку Ровно просто во время движения загорелся грузовик с углем

Авто перевозило восемь тонн древесного угля. Дым заметил водитель. Мужчина не растерялся и вместе с другими водителями отсоединил прицеп и откатил его на безопасное расстояние. И уже тогда вызвал чрезвычайников.

Чтобы найти очаг горения, огнеборцы вручную разгрузили мешки с углем. Несмотря на это, три тонны топлива огонь уничтожил. Причину возгорания сейчас выясняют. Пострадавших, к счастью, нет.