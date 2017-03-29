Неподалеку Ровно просто во время движения загорелся грузовик с углем
29 марта 2017, 18:30
Авто перевозило восемь тонн древесного угля. Дым заметил водитель. Мужчина не растерялся и вместе с другими водителями отсоединил прицеп и откатил его на безопасное расстояние. И уже тогда вызвал чрезвычайников.
Чтобы найти очаг горения, огнеборцы вручную разгрузили мешки с углем. Несмотря на это, три тонны топлива огонь уничтожил. Причину возгорания сейчас выясняют. Пострадавших, к счастью, нет.
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29.03.2017, 17:30
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