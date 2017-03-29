В Перу во время аварийной посадки загорелся пассажирский самолет
29 марта 2017, 19:00
Адское приземление - за боингом протянулась целая полоса огня. Вспыхнуло правое крыло, но прежде чем пламя перекинулось на фюзеляж, всех пассажиров эвакуировали.
Двадцать шесть пострадавших, в том числе ребенок, - в больнице. На борту было полторы сотни людей. Что послужило причиной возгорания, еще выясняют. Предварительно известно, что вышли из строя шасси.
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